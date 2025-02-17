Мэрию обязали следить за дорогой к участкам многодетных волгоградцев

Волгоградский областной суд обязал администрацию города заняться непроходимой в ненастье грунтовой дорогой, ведущей к участкам многодетных семей в поселке Горьковский, передает V102.RU. Как сообщили в прокуратуре региона, надзорное ведомство обратилась с соответствующим иском в суд после жалобы многодетной волгоградки, получившей бесплатно земельный надел для строительства дома в этом поселке. Женщина сообщила, что подъехать к ее участку можно только по грунтовой дороге. Однако при наступлении неблагоприятных погодных условий это сделать невозможно.

Установлено, что указанная грунтовая дорога не включена в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения и реестр муниципального имущества, поэтому ее содержание уполномоченными органами не осуществляется.

- В суд предъявлено административное исковое заявление к администрации Волгограда о признании незаконным бездействия, возложении обязанности по включению грунтовой дороги в соответствующий перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения и принятию мер по ее содержанию, - сообщили в прокуратуре региона.

Советский районный суд постановил, что спорная дорога не обладает признаками объекта транспортной инфраструктуры и отказал в удовлетворении исковых требований. Однако в апелляционной инстанции это решение было отменено. Волгоградский областной суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

Фото из архива V102.RU