Специалисты Роспотребнадзора нагрянули в санаторий «Волгоград»

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области провели обязательный профилактический визит в ФБУ Центр реабилитации «Волгоград». Как рассказали ИА «Высота 102» в ведомстве, был проведен осмотр помещений и отбор проб воды централизованного водоснабжения, в том числе горячего, а также из чаш бассейнов на микробиологические и органолептические показатели.
Все отобранные пробы соответствовали требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Профилактические визиты являются частью составляющей деятельности Роспотребнадзора, целью которых является недопущение нарушения обязательных требований к работе подобных учреждений, отметили в регуправлении.
Фото V102.RU (архив)