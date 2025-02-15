Общество

В Волгоградской области водителей предупреждают о мокрой метели на трассах

Общество 15.02.2025 20:36
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15.02.2025 20:36


Водителей предупреждают о сильном мокром снеге и плохой видимости на трассах в Волгоградской и Ростовской областях. Как сообщили V102.RU в  ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, неблагоприятная погода ожидается в ночь на 16 февраля. 

- Ночью и днем в Ростовской и Волгоградской областях ожидается сильный мокрый снег при температуре воздуха от -4 до -17 градусов по Цельсию. Из-за обильных осадков возможно снижение видимости до 300 метров, - сообщили в управлении.

Такой прогноз дают Гидрометцентр и спутниковые метеосистемы, установленные вдоль сети федеральных автодорог. Водителей призывают учитывать погодные условия при планировании поездок. В пути нужно соблюдать скоростной режим и следить за дистанцией между автомобилями, быть предельно внимательными и осторожными. 

В случае нештатных ситуаций на трассе можно обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:

8 (8442) 968625 – Волгоградская и Воронежская области;

8 (863) 232960 – Ростовская область.

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