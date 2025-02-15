В Волгоградской области водителей предупреждают о мокрой метели на трассах

Водителей предупреждают о сильном мокром снеге и плохой видимости на трассах в Волгоградской и Ростовской областях. Как сообщили V102.RU в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, неблагоприятная погода ожидается в ночь на 16 февраля.

- Ночью и днем в Ростовской и Волгоградской областях ожидается сильный мокрый снег при температуре воздуха от -4 до -17 градусов по Цельсию. Из-за обильных осадков возможно снижение видимости до 300 метров, - сообщили в управлении.

Такой прогноз дают Гидрометцентр и спутниковые метеосистемы, установленные вдоль сети федеральных автодорог. Водителей призывают учитывать погодные условия при планировании поездок. В пути нужно соблюдать скоростной режим и следить за дистанцией между автомобилями, быть предельно внимательными и осторожными.

В случае нештатных ситуаций на трассе можно обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:

8 (8442) 968625 – Волгоградская и Воронежская области;

8 (863) 232960 – Ростовская область.