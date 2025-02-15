В Волгоградской области с 24 февраля текущего года вступают в силу поправки в региональный кодекс об административной ответственности, предусматривающий штрафы до миллиона рублей за съёмку БПЛА, а также распространение информации о последствиях налётов беспилотников.

Как сообщает V102.RU, соответствующий закон Волгоградской области о внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности подписал и.о. губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин. Документ опубликован 14 февраля на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области.

- Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, - говорится в документе.

До тех пор максимальные штрафы составляют до 100 тысяч рублей.

Напомним, что ужесточение мер ответственности в регионе одобрил оперативный штаб Волгоградской области. Председатель областной думы и представители всех парламентских фракций поддержали эту инициативу. Изначально верхняя планка штрафов за распространение чувствительной информации находилась на уровне 100 тыс. рублей, затем предполагалось поднять её до 500 тыс. рублей, однако в итоге депутаты 13 февраля текущего года приняли закон в ещё более жёсткой форме.

Теперь размер административного штрафа для граждан составит от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 300 тысяч до 1 млн рублей.