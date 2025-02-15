Общество

В Волгоградской области штрафовать на миллион за съемку БПЛА начнут с 24 февраля

Общество 15.02.2025 13:12
0
15.02.2025 13:12


В Волгоградской области с 24 февраля текущего года вступают в силу поправки в региональный кодекс об административной ответственности, предусматривающий штрафы до миллиона рублей за съёмку БПЛА, а также распространение информации о последствиях налётов беспилотников.

Как сообщает V102.RU, соответствующий закон Волгоградской области о внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности подписал и.о. губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин. Документ опубликован 14 февраля на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области.

- Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, - говорится в документе.

До тех пор максимальные штрафы составляют до 100 тысяч рублей.

Напомним, что ужесточение мер ответственности в регионе одобрил оперативный штаб Волгоградской области. Председатель областной думы и представители всех парламентских фракций поддержали эту инициативу. Изначально верхняя планка штрафов за распространение чувствительной информации находилась на уровне 100 тыс. рублей, затем предполагалось поднять её до 500 тыс. рублей, однако в итоге депутаты 13 февраля текущего года приняли закон в ещё более жёсткой форме.

Теперь размер административного штрафа для граждан составит от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 300 тысяч до 1 млн рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.02.2025 14:31
Общество 15.02.2025 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2025 14:09
Общество 15.02.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2025 13:39
Общество 15.02.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2025 11:12
Общество 15.02.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2025 07:56
Общество 15.02.2025 07:56
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2025 07:09
Общество 15.02.2025 07:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2025 06:50
Общество 15.02.2025 06:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2025 21:31
Общество 14.02.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2025 19:41
Общество 14.02.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2025 19:25
Общество 14.02.2025 19:25
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2025 18:09
Общество 14.02.2025 18:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2025 17:36
Общество 14.02.2025 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2025 17:29
Общество 14.02.2025 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2025 16:42
Общество 14.02.2025 16:42
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2025 14:35
Общество 14.02.2025 14:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:24
Силовики задержали волгоградца за съемку и публикацию видео прилетов БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
14:31
В Камышине скончался зампред горсовета ветерановСмотреть фотографии
14:09
Камеры фиксации нарушений ПДД на волгоградских дорогах установили еще в 43 местахСмотреть фотографии
13:39
Редкая ядовитая змея едва не убила свою хозяйку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:12
В Волгоградской области штрафовать на миллион за съемку БПЛА начнут с 24 февраляСмотреть фотографии
12:34
Волгоградец нажил проблемы с законом, фиктивно приютив узбековСмотреть фотографии
11:36
РИА Новости: жилой дом оцепили в Волгограде из-за обломков БПЛАСмотреть фотографии
11:12
МЧС советует волгоградцам при атаке БПЛА беречь нервыСмотреть фотографии
10:22
В России расширят возможность для прикрепления к поликлиникеСмотреть фотографии
10:09
Волгоградка отдала 4,6 миллиона сбережений первому встречномуСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде водитель сбил подростка и сбежал с места ДТПСмотреть фотографии
09:11
В Волжском на ул. Мира иномарка насмерть сбила пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:02
В Волгограде один человек пострадал в результате атаки БПЛАСмотреть фотографии
07:56
Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
07:22
Силами ПВО в Волгоградской области перехвачены 17 БПЛАСмотреть фотографии
07:15
Губернатор Бочаров сообщил об отражении массированной атаки БПЛАСмотреть фотографии
07:09
Аэропорт Волгограда временно не принимает и не выпускает самолетыСмотреть фотографии
06:50
Морозы до -20 градусов с метелью придут в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:31
В Волгограде пройдет благотворительный «Медвежий забег»Смотреть фотографии
21:08
Волгоградский «Ротор» на сборах в Турции разошелся миром с ФК «Сочи»Смотреть фотографии
20:22
«Чиновники не боятся Бастрыкина?»: аварийный дом в Волгограде затопило четвертый раз за годСмотреть фотографииCмотреть видео
19:41
В Волжском похоронили экс-директора трубного завода Елену БлаговуСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде ЦПКиО пополнится сотнями деревьев, кустарников и цветовСмотреть фотографии
18:57
Накопления волгоградцев в банках выросли до полутриллиона рублейСмотреть фотографии
18:09
«Говорили, нет денег»: обращение в СК за день изменило жизнь тяжелобольной супруги участника СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
В Волгоградской области ветеранам СВО помогут переобучиться на чиновниковСмотреть фотографии
17:29
Два отделения больницы СМП №7 на несколько дней остановили прием пациентовСмотреть фотографии
16:42
«Признали погибшим по суду»: в Волгоградской области спустя 2 года после смерти похоронят бойца СВОСмотреть фотографии
16:31
МВД опубликовало видео с облившим зеленкой сотрудницу банка жителем КотовоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:22
В Котово Волгоградской области мужчина облил зеленкой сотрудницу банкаСмотреть фотографии
 