Общество

Сотрудник волгоградского предприятия получил государственную награду

Общество 14.02.2025 14:17
0
14.02.2025 14:17


Аппаратчику насыщения цеха по производству поливинилхлорида Ивану Филимонову присвоено почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации».
Указ о награждении сотрудника предприятия за подписью Президента России размещен на официальном сайте главы государства. Почетное звание присвоено за заслуги в области химической промышленности и многолетнюю добросовестную работу.
– Иван Филимонов трудится на предприятии более сорока лет. Коллеги говорят об Иване Петровиче как об инициативном, грамотном специалисте, накопившем богатый профессиональный опыт. За последние несколько лет он принимал активное участие в отработке технологии получения новых конкурентоспособных и наукоемких продуктов. В соавторстве с инженерно-техническим персоналом он участвовал в реконструкции и освоении новых мощностей, что привело к значительному экономическому эффекту и повышению экологичности производства, – сообщили ИА «Высота 102» на волгоградском «КАУСТИКе».
Кроме того, за годы работы на предприятии Иван Филимонов подготовил более 20 аппаратчиков – представителей самой многочисленной заводской профессии

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.02.2025 14:35
Общество 14.02.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2025 14:33
Общество 14.02.2025 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2025 11:45
Общество 14.02.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2025 11:01
Общество 14.02.2025 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2025 07:06
Общество 14.02.2025 07:06
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2025 20:35
Общество 13.02.2025 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2025 20:00
Общество 13.02.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2025 19:35
Общество 13.02.2025 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2025 17:23
Общество 13.02.2025 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2025 17:02
Общество 13.02.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2025 16:55
Общество 13.02.2025 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2025 15:13
Общество 13.02.2025 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2025 14:41
Общество 13.02.2025 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2025 14:41
Общество 13.02.2025 14:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.02.2025 14:39
Общество 13.02.2025 14:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:37
Под Волгоградом расследуют разрушение братской могилы на месте концлагеряСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде управлявший Hyundai начинающий наркоман оказал сопротивление полицейскимСмотреть фотографии
15:13
За грабеж в Волгограде задержали 29-летнего селянинаСмотреть фотографии
14:35
«Доча, тебе говядинку привезли!»»: подстреленная в голову собака в Волжском идет на поправкуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
МЧС: снежный шквал обрушится на Волгоградскую область 15 февраляСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде на пять месяцев продлят работу маршрутов №№ 85, 43 и 8аСмотреть фотографии
14:17
Сотрудник волгоградского предприятия получил государственную наградуСмотреть фотографии
13:59
Волгоградский «Ротор-2» в 2025 году выступит во Второй лиге Смотреть фотографии
13:47
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%Смотреть фотографии
12:59
Банк России решает, поднимать ли ключевую ставку выше 21%Смотреть фотографии
12:38
В Госдуме год супружества оценили в 1000 рублей: новый законопроектСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде осудили бригадира за упавшего с крыши рабочегоСмотреть фотографии
12:02
«Синара-Девелопмент» открыла продажи в новом жилом комплексе ВолгоградаСмотреть фотографии
11:54
«Приехали полицейские и кинологи»: в Волгограде эвакуировали колледж машиностроителейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
В Волгоградской области за сутки потеплеет до +7 и похолодает до -16 градусовСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом «Нива» сгорела из-за утечки бензинаСмотреть фотографии
11:24
«Ушел на километр от берега»: рыбак утонул на зимней рыбалке на Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
11:01
Очевидцы засняли на видео дым от крупного пожара в ЗаволжьеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:59
Высокая планка: T2 модернизировала 45% базовых станций в Волгоградской области в 2024 годуСмотреть фотографии
10:49
Неведомую свинину обнаружили на территории Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области Ирина Муравьева выдвинута на пост главы облкоммолодежиСмотреть фотографии
10:13
ГУ МВД: восемь таджикистанцев с согласия волгоградки стали фиктивными отцами ее детейСмотреть фотографии
09:40
Холдинг АК «ТПГ «БИС» презентовал строящиеся и новые проекты в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Следователи СК вычислили астраханца, совершившего двойное убийство в ВолжскомСмотреть фотографии
09:09
«Всего лишь спросил про зарплату»: конфликт пенсионера и управдома засняла камера в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:51
В волгоградском РПН назвали причину подъема заболеваемости корьюСмотреть фотографии
08:14
В Волгограде закупают 50 автобусов за 1 миллиардСмотреть фотографии
07:06
Павел Целковский официально стал директором МБУ «Северное»Смотреть фотографии
06:34
Гандболисты волгоградского «Каустика» дома проиграли лидеру СуперлигиСмотреть фотографии
21:10
Россиян защитят от мошенников маркировкой звонковСмотреть фотографии
 