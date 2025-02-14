Сотрудник волгоградского предприятия получил государственную награду

Общество 14.02.2025 14:17
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14.02.2025 14:17
Аппаратчику насыщения цеха по производству поливинилхлорида Ивану Филимонову присвоено почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации».
Указ о награждении сотрудника предприятия за подписью Президента России размещен на официальном сайте главы государства. Почетное звание присвоено за заслуги в области химической промышленности и многолетнюю добросовестную работу.
– Иван Филимонов трудится на предприятии более сорока лет. Коллеги говорят об Иване Петровиче как об инициативном, грамотном специалисте, накопившем богатый профессиональный опыт. За последние несколько лет он принимал активное участие в отработке технологии получения новых конкурентоспособных и наукоемких продуктов. В соавторстве с инженерно-техническим персоналом он участвовал в реконструкции и освоении новых мощностей, что привело к значительному экономическому эффекту и повышению экологичности производства, – сообщили ИА «Высота 102» на волгоградском «КАУСТИКе».
Кроме того, за годы работы на предприятии Иван Филимонов подготовил более 20 аппаратчиков – представителей самой многочисленной заводской профессии
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