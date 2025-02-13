Волгоградцев 22 февраля приглашают стать участниками спортивно-патриотической акции с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Алексеем Петровым. Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы масштабного мероприятия, оно приурочено ко Дню защитника Отечества.





Торжественное открытие акции с участием олимпийского чемпиона запланировано на 10:00. В рамках мероприятия волгоградцы смогут посетить выставки военной техники и боевого вооружения. Для всех гостей будет организована полевая кухня.

Посетителей также ожидает экскурсия по музею воинской части, где они смогут узнать об истории и боевом пути 255-го мотострелкового полка.

На площадке также пройдут спортивные конкурсы и соревнования, по итогам которых победителям и призерам вручат грамоты.

Место проведения – ул. Волгоградская, 2П (Советский район). Вход – свободный.