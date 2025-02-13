Общество

В частном секторе в Волгограде неизвестные передушили домашних котов

Общество 13.02.2025 07:22
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13.02.2025 07:22


В Кировском районе Волгограда неизвестные жестоко расправились с домашними животными местного жителя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал «Волгоград», инцидент произошел накануне в частном секторе неподалеку от дома №26 по улице Рудной. 

- Душат и травят животных. Они поймали котов и беременную кошку, держали их несколько дней взаперти, а затем задушили и перебросили через забор, -  привели слова волгоградца в Telegram-канале. 


Владелец питомцев не исключает, что с животными могли расправиться соседи. Он сообщил, что ранее рядом с их домом уже находили трупы мертвых животных.  

Семья уже обратилась в полицию.

Фото: Волгоград / t.me

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