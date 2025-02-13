В частном секторе в Волгограде неизвестные передушили домашних котов





В Кировском районе Волгограда неизвестные жестоко расправились с домашними животными местного жителя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал «Волгоград», инцидент произошел накануне в частном секторе неподалеку от дома №26 по улице Рудной.

- Душат и травят животных. Они поймали котов и беременную кошку, держали их несколько дней взаперти, а затем задушили и перебросили через забор, - привели слова волгоградца в Telegram-канале.





Владелец питомцев не исключает, что с животными могли расправиться соседи. Он сообщил, что ранее рядом с их домом уже находили трупы мертвых животных.

Семья уже обратилась в полицию.

Фото: Волгоград / t.me