



В Волгограде и области синоптики спрогнозировали устойчивый минус. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, морозы будут сопровождаться снегом и гололедицей.

- В понедельник, 10 февраля, в регионе ожидается северо-восточный ветер с порывами 6-12 м/с. Температура воздуха ночью до -12º, -7…-12º, при прояснении до -17º. Днем воздух прогреется до -2…-7º, - рассказали в Волгоградском ЦГМС. - Во вторник, 11 февраля, ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12º, днем -1…-6º.

В среду волгоградцев также ожидают изморозь и гололедица.

- Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10º, днем -1…-6º, - добавили синоптики.