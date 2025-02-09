Трибуны под завязку: тысяча зрителей собралось на масштабную реконструкцию под Волгоградом

Сегодня, 9 февраля, на территории спортивной школы «Юный Ястреб» Среднеахтубинском районе Волгоградской области собралось тысяча зрителей на масштабную реконструкцию подвига Василия Маргелова и советских солдат, передает V102.RU. Яркое шоу начнется уже через пару мгновений.

Как ранее сообщалось информагентством, для этого события в Волгоград съехались около полутысячи членов военно-исторических клубов из более чем 30 городов России и Республики Беларусь.

Зрителям представят фрагмент героического боя 13-го гвардейского стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием подполковника Василия Маргелова, которая в декабре 1942 года противостояла фашистской танковой группе фельдмаршала Манштейна.

В программе также будут задействованы свыше 30 единиц техники времен ВОВ и свыше 300 пиротехнических зарядов.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU