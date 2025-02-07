В Волжском появятся автобусные остановки в фонтанном стиле

Необычные остановочные павильоны появятся в ближайшее время в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, их установят в старой части города по проспекту Ленина рядом с аллеей улицы Фонтанной.

Остановочные павильоны представляют собой навесы, по форме напоминающие потоки воды фонтанов и сочетающиеся с арками, которые можно увидеть на фасадах зданий улицы Фонтанной. Они будут выполнены из специального стекла, обрамленного металлическим каркасом белого цвета.

Работы по обустройству новых остановок запланированы уже в этом году.

Фото Открытый Волжский / VK.com