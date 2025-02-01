Волгоградцев шокировали налогом на бездетность





Новость о якобы имеющихся планах президента ввести налог на бездетность оказался фейком. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТГ-канал, разоблачающий ложную информацию. Новость о якобы имеющихся планах президента ввести налог на бездетность оказался фейком. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТГ-канал, разоблачающий ложную информацию.

Фейк запустил ТГ-канал «Кремлевская табакерка», где заявили, что в России собираются ввести такой налог уже к началу лета. Якобы эту идею уже одобрил Владимир Путин, а его размер составит 8%. При этом, дезинформирует данный ресурс, это произойдет после масштабной мобилизации.Однако борцы с фейками назвали эту новость очередной выдумкой. В пресс-службе Минфина подтвердили, что эта информация не соответствует действительности.При этом фейк о введении налога на бездетность уже давно гуляет по просторам интернета. Так, в мае 2024 года сообщалось, что власти с помощью такой меры будто бы собираются поддержать участников СВО и многодетные семьи. А недавно родился еще один фейк, что якобы в РФ запустят проект «Кукушка», в рамках которого тщательно отобранные женщины за деньги будут рожать детей от военнослужащих.