В Волгограде после ремонта открыт доступ к центральной лестнице Мамаева кургана





В Волгограде в преддверии 82-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, на Мамаевом кургане окончен важный этап ремонта площади у подножья мемориального комплекса. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты завершили укладку новых гранитных плит у центральной лестницы.

- Ко 2 февраля 2025 года завершён первый этап работ и открыт свободный проход к центральной лестнице мемориала. В дни празднования 82-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве гости и жители Волгограда смогут беспрепятственно подняться на Главную высоту России и почтить память защитников Родины, - рассказали журналистам в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва».

В настоящее время усилия специалистов сконцентрированы на ремонте тумб, установленных здесь в честь городов-героев, и стелы со словами Л. И. Брежнева.

Отметим, также по поручению губернатора Андрея Бочарова у подножья мемориального комплекса должен появиться современный визит-центр. Он будет создан на базе уже существующего здания, которое ранее использовалось в качестве заведения общепита. Кроме того, глава региона поручил городским чиновникам продумать создание подземного перехода через пр. Ленина, который бы обеспечил беспрепятственную доступность монумента для посетителей.

Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»