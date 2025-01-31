Сегодня, 31 января, в Волгоградской области на здании Красноярской школы №1 открыли мемориальную доску в память о погибшем на СВО их ученике. Об этом, как передает V102.RU, сообщил глава Жирновского района Петр Мармура.

Эту школу закончил участник СВО Роман Горошилов, память которого и увековечили в этом учебном заведении. На торжественном мероприятии присутствовали брат и отец погибшего бойца, педагоги и учащиеся школы, руководство района.





- Жители посёлка помнят Романа, как весёлого, доброго, отзывчивого парня, который любил погонять мяч, сходить на рыбалку, с удовольствием готовил. Видимо, высокое чувство патриотизма было у юноши в крови. Ведь его дедушка - Горошилов Николай Иванович, участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант, награждённый орденом боевого Красного знамени, медалью за оборону Сталинграда, двумя орденами Красной звезды и медалями за отвагу и победу над Германией, - рассказал глава района.

На СВО Роман Горошилов находился с 2022 года. Он погиб, сражаясь за Бахмут, 2 марта 2023 года.

Награждён орденом Мужества посмертно.

Фото: Петр Мармура / t.me