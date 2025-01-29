Мошенники взломали аккаунт Ozon в VK и запустили фишинговую рассылку





Злоумышленники взломали аккаунт маркетплейса Ozon «ВКонтакте» и массово распространили фишинговые письма. Как сообщает V102.RU, в компании уже прокомментировали инцидент.

- Сегодня ночью мошенники взломали аккаунт VK сотрудника поддержки Ozon и разослали подписчикам фишинговые сообщения — обещали «в честь дня рождения» денежный приз, для получения которого нужно оплатить комиссию. Если получили такие или похожие сообщения, не переходите по ссылкам и не вводите данные карты, - предупредили в компании.

Также в организации принесли извинения и пояснили, что сообщения группы будут закрыты до 1 февраля.

- Простите, что допустили эту ситуацию. Мы уже восстановили доступ к аккаунту и удалили сообщения. Вместе разбираемся, что можем сделать, чтобы такого больше не происходило, - пояснили пользователям в Ozon.