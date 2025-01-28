Гуляющий кот принес смертельную инфекцию в хутор под Волгоградом

Стал известен виновник объявленного на территории четырех сельских поселений карантина по бешенству. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете ветеринарии Волгоградской области, смертельная инфекция была выявлена у домашнего кота, который свободно перемещался по территории хутора Елкино Чернышковского района. Возможно, кота укусило зараженное бешенством дикое животное.

Напомним, в настоящий момент специалисты уже предприняли меры по не допущению распространения бешенства в Елкинском, Красноярском, Верхнегнутовском и Чернышковском сельских поселениях. В частности, домашние питомцы и сельхозживотные пройдут процедуру профилактической вакцинации от бешенства.

Также временно в радиусе 2700 метров от обнаружения очага запрещен оборот кормов и животных.

Фото V102.RU (архив)