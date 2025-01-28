В Волгоградской области сразу четыре сельских поселения попали в зону действия карантина по бешенству. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете ветеринарии, очаг был выявлен в одном из домовладений хутора Елкино Чернышковского района. В связи с этим в радиусе 2700 метров на территории Елкинского, Красноярского, Верхнегнутовского и Чернышковского сельских поселений введены ограничительные меры.
В частности, здесь запрещено перемещение и лечение восприимчивых животных, вывоз и ввоз животных в пределах зоны действия карантина. Также будет проведена вакцинация домашних питомцев и скота от смертельной инфекции. Планируется и дезинфекция и дератизация очага бешенства.