Общество

Четыре поселения Волгоградской области попали под карантин по бешенству

Общество 28.01.2025 08:19
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28.01.2025 08:19


В Волгоградской области сразу четыре сельских поселения попали в зону действия карантина по бешенству. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете ветеринарии, очаг был выявлен в одном из домовладений хутора Елкино Чернышковского района. В связи с этим в радиусе 2700 метров на территории Елкинского, Красноярского, Верхнегнутовского и Чернышковского сельских поселений введены ограничительные меры. 

В частности, здесь запрещено перемещение и лечение восприимчивых животных, вывоз и ввоз животных в пределах зоны действия карантина. Также будет проведена вакцинация домашних питомцев и скота от смертельной инфекции. Планируется и дезинфекция и дератизация очага  бешенства. 


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