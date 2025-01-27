Волгоградцы закидали РПН жалобами на вонючие подвалы





Жители Волгоградской области стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор. Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном управлении ведомства, в 2024 году количество обращений граждан по сравнению с прошлым годом выросло на 7% и составило 14315. Жители Волгоградской области стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор. Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном управлении ведомства, в 2024 году количество обращений граждан по сравнению с прошлым годом выросло на 7% и составило 14315.

Почти половина из этого количества касалась вопросов нарушения санитарного законодательства (6963 обращения). Из них более 50% обращений поступило на условия проживания в жилых помещениях: на затопление подвалов из-за неисправной канализационной системы и водоснабжения, на повышенную влажность в квартирах, на ухудшение условий проживания в связи с деятельностью предприятий торговли и общественного питания, расположенных в жилых домах, а также на качество дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах. Также волгоградцы жаловались на антисанитарию на придомовых территориях, несвоевременный вывоз мусора, плохое содержание контейнерных площадок и несанкционированные свалки. Почти половина из этого количества касалась вопросов нарушения санитарного законодательства (6963 обращения). Из них более 50% обращений поступило на условия проживания в жилых помещениях: на затопление подвалов из-за неисправной канализационной системы и водоснабжения, на повышенную влажность в квартирах, на ухудшение условий проживания в связи с деятельностью предприятий торговли и общественного питания, расположенных в жилых домах, а также на качество дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах. Также волгоградцы жаловались на антисанитарию на придомовых территориях, несвоевременный вывоз мусора, плохое содержание контейнерных площадок и несанкционированные свалки.

На нарушения прав потребителей поступило 42% (6044) обращений. Из них 63% (3783) касалось вопросов, связанных с правилами продажи табачной продукции, а также продажи дистанционным способом. На нарушения прав потребителей поступило 42% (6044) обращений. Из них 63% (3783) касалось вопросов, связанных с правилами продажи табачной продукции, а также продажи дистанционным способом.

Волгоградцы обращались в РПН также в связи с нарушениями на финансовом рынке и в сфере бытового обслуживания населения. Волгоградцы обращались в РПН также в связи с нарушениями на финансовом рынке и в сфере бытового обслуживания населения.

По итогам рассмотрения обращений в целях предотвращения угрозы причинения вреда, хозяйствующим субъектам было выдано более 3 тысяч предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, а в суд подано 83 иска по фактам нарушений, выявленных в результате рассмотрения обращения. По итогам рассмотрения обращений в целях предотвращения угрозы причинения вреда, хозяйствующим субъектам было выдано более 3 тысяч предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, а в суд подано 83 иска по фактам нарушений, выявленных в результате рассмотрения обращения.

Фото из архива V102.RU