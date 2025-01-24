



В Волгограде выставили на продажу каркасные павильоны рынка «Олимпия», закрывшегося в канун Нового года. Как сообщает ИА «Высота 102», в общей сложности покупателям предлагают 3000 квадратных метров торговых площадей.

Отметим, что по информации источников ИА «Высота 102», снос торговых точек в Дзержинском районе на Семи ветрах в настоящее время своими силами производит администрация рынка.

– Насколько известно, пытались нанять подрядчика, но когда тот выставил счет в несколько десятков миллионов рублей, то тут же и отказались от посторонних услуг, – рассказал информагентству один из торговцев, который, как и десятки других, был вынужден покинуть прежнее место работы. – В итоге решили сносить своими силами. Ведь хотят хоть что-то и заработать.

Один квадратный метр готового к эксплуатации павильона предлагают по цене 1500 рублей. Таким образом, при хорошем раскладе администрации канувшего в Лету рынка надеется выручить более 4 млн рублей. Продавец уточняет, что квадратура павильонов разная и готов обсуждать условия продажи.





Напомним, что торговцев «Олимпии» огорошили закрытием торговой площадки перед новогодними праздниками. Предпринимателям отказали в возможности продать товар, который многими из них был закуплен на кредитные средства. С чем была связана эта спешка, остается неизвестным. Но уже почти месяц торговые площади остаются практически в нетронутом виде. Лишь обездоленные торговцы вывезли отсюда оборудование, которое планируют продать или использовать в личных целях.