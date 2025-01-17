Общество 17.01.2025 06:02
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17.01.2025 06:02
Спаниель Луша, которую волонтеры волгоградского зооцентра «Дино» привезли из очередной командировки в ЛНР, родила четырех щенков. Как рассказали ИА «Высота 102» зоозащитники, для Луши и ее потомства создали комфортные условия в виде двух домиков. В одном Луша может отдыхать от беспокойных малышей, другой заняли щенки.
Напомним, местные волонтеры подозревали у Луши онкологию – собака страдал от огромной опухоли на мордочке. Из-за недостатка лекарств ее хотели усыпить.
Однако волгоградские зоозащитники решили попробовать вылечить собаку и привезли ее в «Дино». Диагноз спаниеля подтвердился в Волгограде – сейчас собака получает необходимую терапию. Но заболевание не помешало Луши стать мамочкой.
Видео: зооцентр «Дино» t.me
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