Сотня приодевшихся волгоградцев пробежала километр в ЦПКиО





1 января в Волгограде на площадке ЦПКиО состоялся традиционный костюмированный забег с ёлками. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2025 году мероприятие объединило сотню местных жителей, которые, несмотря на ночное застолье, смогли найти в себе силы для преодоления мини-марафона.

Многие из участников были облачены в тематические костюмы снегурочек, снеговиков и эльфов. В фаворитах были и образы заморского Гринча, а также отечественного Деда Мороза.

- Мы с утра уже пробежали 10 километров в Волгограде и Волжском, поэтому к забегу готовы! Каждый год наряжаемся в семью Гринчей и радуем посетителей, стараемся посещать все забеги в любимом ЦПКиО, - поделились Денис и Светлана Галактионовы.

Конкурсное жюри отобрало из числа «марафонцев» шесть призёров – по три среди мужчин и женщин. Среди победителей сестры Анна и Дарья Гребенниковы, а также Жанна Литвинова. Самыми быстрыми бегунами из мужчин стали Юрий Игумнов, Владимир Батоев и Артем Данью.

Отметим, 7 января в ЦПКиО также состоится забег. На этот раз волгоградцам будет предложено на выбор дистанции длиной 1 или 5 км. Мероприятие будет приурочено к Рождеству. Начало запланировано на 10:00.

Фото: администрация ЦПКиО