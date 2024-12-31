В Волгоградской области в первые дни нового года потеплеет до +8 градусов





В первые дни нового 2025 года в Волгоградской области сохранится теплая погода, а по утрам синоптики прогнозируют туманы. Первый туман, согласно краткосрочному прогнозу ЦГМС, ожидает волгоградцев 1 января. Одновременно на дорогах будет достаточно скользко, что, конечно, нужно учитывать тем жителям региона, кто отправится в путь на личном транспорте.

– 1 января в отдельных районах Волгоградской области ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололедно-изморозевые явления, – предупреждают синоптики. – Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица.

В первый день нового года в Волгоградской области столбики термометров местами поднимутся до +5 градусов. В северных районах ожидается не ниже -2 градусов.

Еще теплее будет 2 января. В некоторых районах региона воздух прогреется до +8 градусов. Утром в этот день будут туманы, порывы ветра днем могут достигать 21 метра в секунду.

Температура 3 января прогнозируется в пределах от +2 до +7 градусов. Утром в этот день нужно быть осторожными – возможны туман и гололед на дорогах.

Фото: Геннадий Гуляев