Власти Котово заявили об отсутствии новых порывов на водоводе

Глава города Котово в Волгоградской области Наталья Ефимченко, жители которого обвиняют коммунальщиков в неспособности устранить аварию на водоводе с 28 декабря, заявила об исправности системы.

- Сейчас завершен объезд линии водовода Филино - Котово. Никаких утечек воды на всём протяжении водовода не обнаружено, водовод исправен. Продолжается заполнение водой водопровода в г. Котово, - сообщила глава в Telegram-канале.

По ее словам, подвоз воды на время заполнения системы осуществляется по заявкам жителей.

В Котово, напомним, с 28 декабря латали водовод Филино – Котово, снабжающий город ресурсом. После устранения первой аварии, появилась течь в другом месте. Власти Котовского района 30 декабря сообщили о завершении аварийных работ и начале заполнения системы водой. Однако 31 декабря местные жители стали массового писать в соцсетях, что несмотря на заверения о ликвидации аварии, вода так и не появилась. Недовольные работой местных властей и коммунальщиков котовчане обратились за помощью к главе СК России.