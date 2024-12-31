Каждый из них хотел бы встретить Новый год с близкими людьми, спокойно посидеть за столом и попробовать традиционное Оливье… Но их работа не знает праздников. Мы о врачах скорой помощи. Какие вызовы чаще всего поступают накануне боя курантов? Могут ли медиков вызвать из-за скуки? И правда ли, что многие пациенты вспоминают обо всех болезнях за несколько дней до Нового года? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота 102».

Отработав на скорой помощи почти 20 лет, врач Максим, конечно же, не раз встречал Новый год на работе. Дома к такому ненормированному графику давно привыкли.

– Моя супруга тоже врач, она, как и я, может работать в новогоднюю ночь, поэтому относится к моему графику с пониманием. Если у кого-то из нас выпадает дежурство в праздник, то стараемся подстроить расписание друг под друга, чтобы утром 1 января встретиться дома и спокойно встретить Новый год, - рассказывает Максим. – Конечно, никто из нас не рвется работать 31 декабря. Но, если так сложилось, не отказываемся. В конце концов, это наша работа.

Праздничное дежурство сотрудников скорой помощи делится на несколько этапов. Деление это, конечно, весьма условно. И все же в первой половине дня вызовов относительно немного – волгоградцы готовятся к бою курантов и шинкуют салаты для вечернего застолья.

– К вечеру нас в основном вызывают пациенты с хроническими заболеваниями – подскочило давление, заболело сердце. А вот после полуночи начинается время травм. Люди идут на катки, зажигают фейерверки и петарды, и нередко из-за нарушения техники безопасности пиротехника разрывается у них прямо в руках. Страдают от этого как взрослые, так и дети, – констатирует врач. – Случается, что за помощью обращаются одинокие пожилые люди. Дома у них отнюдь не празднично, и они могут вызвать скорую просто для общения. Правда, сами в этом они никогда не признаются и всегда найдут новые поводы для обращения.

Первые отголоски праздничных застолий сотрудники скорой помощи слышат уже ближе к утру. Наевшись калорийных блюд и опустошив бутыли со спиртным, часть волгоградцев встречает первое утро года отнюдь не в лучшей форме.

– А еще за несколько дней до праздников мы нередко сталкиваемся с пациентами, которые вдруг вспоминают о своих хронических заболеваниях и решают экстренно «подлатать» здоровье. Нас даже спрашивают: «Я успею вернуться домой к Новому году?» – улыбается медик. – Такие же вызовы начинают поступать и во время каникул – числа 2, 3. Люди встретили Новый год и решили, что теперь пора вспомнить о себе.

По словам Максима, представления о том, что буквально в каждом доме дежурных врачей зовут к столу и не выпускают за порог без подарков, весьма далеки от реальности.

– За стол нас никто не зовет. Да мы бы и не остались – не те обстоятельства, – говорит волгоградец. – В целом же люди относятся к нам очень добродушно, а некоторые даже извиняются за то, что обратились именно в праздничный день. Мы к этому относимся с пониманием. Такая работа – помогать.

При самом оптимистичном сценарии врачи скорой помощи встречают Новый год на подстанции. Однако нередко праздник застает их либо на вызове, либо по пути в больницу.

– Конечно, мы не раз встречали Новый год в машине скорой помощи. Едем в больницу, а за окном – россыпь фейерверков. Улыбаемся, поздравляем друг друга, а про себя надеемся, что нам не придётся оказывать помощь людям, которые сейчас запускают эти самые фейерверки.

Автор Виктория Чумакова