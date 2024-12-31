Общество

Готовьтесь или не пейте: волгоградский врач дала совет, как спастись от алкогольного отравления

Общество 31.12.2024 18:29
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31.12.2024 18:29


Чрезмерное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже летальному исходу. Что делать, чтобы весело встретить Новый год и не отравиться рассказала жителям Волгоградской области врач-терапевт городской клинической больницы скорой медицинской помощи Полина Бирюкова, передает V102.RU со ссылкой на облздрав.

Специалист сообщила, что существует три степени отравления. Первая – самая легкая. Она проходит после сна и к серьезным последствиям не приведет. При этом человек ощущает эйфорию, он становится рассеянным, у некоторых появляется потливость, раздражительность и даже агрессия.

Вторая степень опьянения характеризуется нарушением походки и фокусирования зрения, появляются галлюцинации, тошнота и головная боль.

- Самая опасная степень отравления – третья. В зависимости от индивидуальных особенностей организма у человека могут наблюдаться нарушение дыхания, судороги, аритмия. Если вовремя не оказать помощь, то это состояние может закончиться летальным исходом, - сообщила врач.

Всего этого можно избежать, если совсем не пить. Но если без алкоголя никак, то надо себя к этому подготовить.

- Заблаговременно перед началом застолья примите несколько таблеток активированного угля, не смешивайте алкогольные напитки и не курите, хорошо закусывайте и пейте больше воды или сока и обязательно контролируйте количество выпитого, - советует Полина Бирюкова.

Медики напоминают, что чрезмерное употребление спиртного может привести к обострению хронических заболеваний. Отмечайте Новый год так, чтобы после застолья вам не понадобилась помощь врачей.

Фото из архива V102.RU

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