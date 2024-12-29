В природном парке «Нижнехоперский» стали подкармливать диких животных

Общество 29.12.2024 15:10
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29.12.2024 15:10
В природном парке «Нижнехоперский» на пяти площадках начали подкармливать диких животных. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, сотрудники парка проводят наблюдения за животными и раскладывают зерно, сено и минеральную соль.
Чаще всего подкормочные парки посещают благородные олени, косули и фазаны.
Напомним, на территории семи организованных заказников и во всех 94-х охотугодьях в холодное время года создаются подкормочные площадки, которые помогают животным выжить при дефиците корма.
Фото: Облкомприроды/ t.me
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