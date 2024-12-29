В Волгограде 31 декабря будет мокро и тепло

Общество 29.12.2024 08:56
0
29.12.2024 08:56
Синоптики выдали прогноз погоды на ближайшие три дня, в том числе и на 31 декабря. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в отдельных районах региона ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег, снег с дождем). На дорогах - гололедица. Также прогнозируется сильный юго-восточный 8-13 м/с с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет -4…+1º, при прояснении до -7º; днем -2…+3º.
В Волгограде днем 31 декабря могут пройти небольшие осадки - мокрый снег, снег с дождем. На дорогах также будет скользко. Ветер ожидается не такой сильный, как в районах - 8-13 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется от -2 до -4º, днем - 0…+2º.
Ирония судьбы? Вода после ремонта водовода не успела добежать до жителей Котово29.12.2024 13:01
Общество 29.12.2024 13:01
«Все в последний момент?»: волгоградцев разочаровало новогоднее украшение города29.12.2024 12:58
Общество 29.12.2024 12:58
Андрей Бочаров почтил память жертв теракта в 2013 году в Волгограде29.12.2024 11:38
Общество 29.12.2024 11:38
На юге города разводят осетров для ресторана «Княгининский двор» и гостиницы «River house»29.12.2024 11:36 Реклама
Общество 29.12.2024 11:36 Реклама
«Нас обвинили в саботаже»: в Волгограде уволилось руководство МБУ «Северное»29.12.2024 11:25
Общество 29.12.2024 11:25
В Котово вернули воду после аварии на водоводе29.12.2024 11:14
Общество 29.12.2024 11:14
Волгоградцы скорбят по жертвам чудовищного теракта на ж/д вокзале29.12.2024 09:50
Общество 29.12.2024 09:50
В Волжском соорудили необычную елку из труб29.12.2024 07:45
Общество 29.12.2024 07:45
Под Волгоградом из-за обогревателя женщина заживо сгорела в частном доме28.12.2024 21:09
Общество 28.12.2024 21:09
Роспотребнадзор в Волгограде присмотрелся к аниматорам28.12.2024 19:51
Общество 28.12.2024 19:51
Губернатор Андрей Бочаров пообещал волгоградцам подарить новое колесо обозрения28.12.2024 18:28
Общество 28.12.2024 18:28
В Волжском разыскивают голубоглазую женщину в розовой шапке28.12.2024 18:00
Общество 28.12.2024 18:00
Телефон круглосуточной службы ЖКХ сообщили волгоградцам28.12.2024 16:21
Общество 28.12.2024 16:21
Волгоградцы «покатятся» по улицам до Нового года из-за циклона28.12.2024 15:44
Общество 28.12.2024 15:44
Врачи спасают водителя из страшного месива на трассе под Волгоградом28.12.2024 15:08
Общество 28.12.2024 15:08