Общество

В Волжском соорудили необычную елку из труб

Общество 29.12.2024 07:45
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29.12.2024 07:45


В Волжском Волгоградской области на территории МУП «Водоканал» в преддверии Нового года соорудили необычную елку. Как сообщили V102.RU в организации, ее собрали из труб, куда поместили разноцветные шары.

Над производством креативной елки трудились специалисты предприятия, запечатлевшие процесс ее создания. 
Напомним, 21 декабря в Волжском впервые прошел парад странных новогодних деревьев — волжане соорудили для участия в конкурсе елки из стремянки со спасательными жилетами, елки ВДВ и елки-полочки. 
Фото Открытый Волжский VK.com

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