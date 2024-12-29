В Волжском соорудили необычную елку из труб

Общество 29.12.2024 07:45
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29.12.2024 07:45
В Волжском Волгоградской области на территории МУП «Водоканал» в преддверии Нового года соорудили необычную елку. Как сообщили V102.RU в организации, ее собрали из труб, куда поместили разноцветные шары.
Над производством креативной елки трудились специалисты предприятия, запечатлевшие процесс ее создания.
Напомним, 21 декабря в Волжском впервые прошел парад странных новогодних деревьев — волжане соорудили для участия в конкурсе елки из стремянки со спасательными жилетами, елки ВДВ и елки-полочки.
Фото Открытый Волжский VK.com
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