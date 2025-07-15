



В Волгоградской области с начала 2025 года в центр временного содержания было направлено 77 малолетних преступников. Как уточнили в пресс-службе регионального главка, чаще всего в центр попадали подростки из Волгограда, Камышина, Волжского, Суровикинского и Иловлинского районов.

За совершения преступлений в центр попали 18 детей, не достигших четырнадцати лет. Основной причиной помещения в структуру являлись кражи. За административное правонарушения с начала года было помещено 52 несовершеннолетних. Для последующего доставление в специальное учебно-воспитательное учреждение было помещено 7 подростков.

Как правило, в подобные центры помещаются правонарушители на срок до 30 суток. Основаниями для этого являются приговор или решение суда.

- В Центре с воспитанниками проводится индивидуально – профилактическая работа, устанавливаются обстоятельства, причины и условия, способствующих ими совершению противоправных деяний. На сегодняшний день центр оборудован современными учебными классами, тренажерным залом, в нем имеется все необходимое для адаптации несовершеннолетних в условиях коллектива и их социализации, привития им моральных и нравственных принципов, - пояснили в ГУ МВД России по Волгоградской области.