Общество

В Волгограде зажгли гирлянды на главной городской ёлке

Общество 22.12.2024 20:19
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22.12.2024 20:19


22 декабря в Волгограде прошла торжественная церемония зажжения иллюминации на главной ёлке региональной столицы. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие состоялось вечером на площадке ЦПКиО и собрало тысячи восторженных взглядов детей и их родителей.

- Дед Мороз, Снегурочка, Снежинки, Змеюша Варюша и все-все наши гости помогли зажечь огоньки на главной ёлке города. Огромная красавица теперь сияет в самом центре парка у главной сцены, - рассказали журналистам в пресс-службе парка.


Напомним, церемония зажжения огней началась сегодня в 16:00 с праздничного концерта.


Мероприятие стало отправной точкой праздничной программы, презентованной мэрией накануне.

Фото и видео: пресс-служба ЦПКиО

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