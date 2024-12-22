В Волгограде зажгли гирлянды на главной городской ёлке





22 декабря в Волгограде прошла торжественная церемония зажжения иллюминации на главной ёлке региональной столицы. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие состоялось вечером на площадке ЦПКиО и собрало тысячи восторженных взглядов детей и их родителей.

- Дед Мороз, Снегурочка, Снежинки, Змеюша Варюша и все-все наши гости помогли зажечь огоньки на главной ёлке города. Огромная красавица теперь сияет в самом центре парка у главной сцены, - рассказали журналистам в пресс-службе парка.





Напомним, церемония зажжения огней началась сегодня в 16:00 с праздничного концерта.





Мероприятие стало отправной точкой праздничной программы, презентованной мэрией накануне.

Фото и видео: пресс-служба ЦПКиО