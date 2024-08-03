В Камышине похоронили погибшего на СВО рабочего Дмитрия Позднякова

О гибели на СВО жителя Камышина сообщила администрация городского округа Волгоградской области.
- В ходе специальной военной операции погиб камышанин Дмитрий Поздняков. Дмитрий Алексеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Дмитрия Позднякова искренние соболезнования, - говорится в некрологе.
Бойца похоронили сегодня, 3 августа. Ему было 30 лет. До СВО Дмитрий работал мастером на Камышинском стеклотарном заводе.
Камышанин некотрое время считался без вести пропавшим, пока не была подтверждена его гибель.
Фото администрация Камышина/t.me