Построенную с нуля трассу с мостами и развязками в Волго-Ахтубинской пойме показали с высоты

Сегодня, 17 декабря, в Волгоградской области торжественно открыли в полном объеме движение на участке первого этапа Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Как передает V102.RU, новую трассу с мостами и развязками сняли с высоты.





Участие в торжественной церемонии, напомним, принял глава региона Андрей Бочаров и Почетный строитель РФ член Общественной палаты Волгоградской области Лев Алферов, который стоял у истоков этого проекта много лет назад.

Первый этап включает в себя транспортную развязку, два моста, коммунальные объекты, системы безопасности. Первый этап Третьего пускового комплекса был построен за 5 лет. Движение открывали поэтапно. В настоящее время проводится проектирование Четвертого пускового комплекса, разрабатывается проектно-сметная документация для второй «нитки» моста через Волгу.

Фото, видео: администрации Волгоградской области