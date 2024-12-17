Общество

«Внутри выгорело почти всё»: во Фролово два часа тушили пожар в магазине

Общество 17.12.2024 17:22
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17.12.2024 17:22


Во Фролово Волгоградской области потушили пожар в строительном магазине «Спарта». Как сообщает ИА «Высота 102», возгорание было ликвидировано в 15:10.

Напомним, информация о возгорании поступила в МЧС России 13:12. По информации экстренных служб, пламенем было объято порядка 500 кв. метров. В 14:16 пожар был локализован.

Судя по опубликованным кадрам, магазин практически полностью выгорел изнутри. Произошло частичное обрушение кровли.

Отметим, пострадавших во время ЧП нет. Причины пожара в настоящее время выясняют специалисты. Из-за ЧП городские власти приняли досрочно завершить занятия в школе №6.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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