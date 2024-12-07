Общество

В Волгограде чествовали лучших по профессии

Общество 07.12.2024 10:03
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07.12.2024 10:03


6 декабря во Дворце культуры профсоюзов по традиции чествовали участников и победителей областного конкурса «Лучший по профессии».  Ежегодно в нем принимают участие около сотни работников ведущих волгоградских предприятий. В этом году в разных номинациях приняли участие сотрудники ресурсоснабжающих организаций.

По итогам конкурса, в число лучших химиков всей Волгоградской области вошла ведущий специалист лаборатории химического анализа «Концессий теплоснабжения» Вера Пантелеева, которая борется за победу в конкурсе уже третий раз и, что символично, в этом году завоевала почетное третье место.

– Теория проходит в кабинете, как за школьной партой, а практика - в лаборатории. У каждого своё рабочее место, титровальный стол, реактивы. Оценивают все: как ты держишь пипетки, колбы, как ты заполняешь. Даже мандраж небольшой был! Вопросы, действительно, сложные, потому что они касаются всех разделов химии, а ты чисто физически в своей профессии не работаешь со всеми этими знаниями и что-то забывается. А тут нужно вспомнить все, – поделилась своими эмоциями от конкурса Вера Башировна.


Ресурсоснабжающую организацию на конкурсе также представил газоэлектросварщик 5 разряда Михаил Кувшинов, который трудится в компании уже 10 лет. А также его коллега, газоэлектросварщик 5 разряда Евгений Калабурдин, чей стаж в профессии превышает 20 лет.

– Мне в моей работе нравится сама сварка, резка. Это мужская профессия! Вообще я хотел быть автослесарем, но набора в училище уже не было, вот я и пошел учиться на электрогазосварщика. И не пожалел об этом! Главное, относиться к работе серьезно, какой бы она ни была. И все будет получаться, – рассказал Евгений Калабурдин.


Показывали свое мастерство в конкурсе «Лучший по профессии» и сотрудники компании «Концессии водоснабжения»: электрогазосварщики 6 разряда Денис Титаренко и Константин Щукин.

– Профессия не стоит на месте - каждый день что-то новое. И работа настоящая, мужская. Мы работаем на авариях. Когда город сидит без воды, стараемся все сделать быстрее, трудимся круглосуточно. Мы все понимаем, ради чего работаем. Это такая специальность – все не просто так! – поделился участник конкурса.

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