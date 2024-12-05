Под Волгоградом фура с грузовиком перекрыли участок трассы Р-22





В Городищенском районе Волгоградской области из-за ДТП с участием фуры и грузовика затруднено движение. Как сообщает V102.RU, авария стала причиной затора на трассе Р-22 «Каспий».

По словам автомобилистов, пробка образовалась в районе 10 часов утра неподалеку от поселка Самофаловка. Вереница автомобилей стоит в глухой пробке уже более полутора часов.

Как уточнили корреспонденту информагентства в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в настоящее время движение на 925 километре федеральной трассы восстановлено.

- Сегодняшним утром в стоящую на обочине фуру DAF въехал грузовик Hyundai. Многотонные автомобили перекрыли две полосы автодороги. В настоящее время дорожники ликвидировали последствия аварии, движение на участке дороги восстановлено, - пояснили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Фото: архив V102.RU