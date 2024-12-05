Детфонд наградил лауреатов премии им. Богомолова в Волгограде

В Волгограде накануне, 4 декабря, в день 100-летия со дня рождения писателя, участника обороны Сталинграда Владимира Богомолова прошло награждение лауреатов литературной премии, которая носит его имя. В актовом зале Волгоградского государственного института искусств и культуры, сообщает ИА «Высота 102», состоялся концерт с участием студентов вуза. Почетными гостями мероприятия стали близкие родственники литератора.

Напомним, что литературная премия им. В.М. Богомолова проводится в Волгоградской области с 2021 года по решению президиума регионального отделения Российского детского фонда. В этом году в числе награжденных оказались: ученик школы №106 Советского района Тихон Вальт – автор стихотворения «Из дневника немецкого солдата», ученица школы №101 Дзержинского района Ева Желобанова за прозаическое произведение «Письмо Герою», ученица школы №54 Советского района Виктория Черноусова. Их работы ранее были опубликованы в журнале Детфонда «Слово – детям».

В ходе торжественной церемонии награждения ребятам вручили именные наградные стелы и дипломы. Поздравила лауреатов председатель регионального отделения Российского детского фонда, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева.

– Для редакции нашего журнала «Слово – детям» и жюри конкурса наряду с художественными достоинствами произведений важна приверженность традиционным духовным и нравственным ценностям, которые не только формируют личность гражданина, но и способствуют единству нашего народа, – отметила Ирина Соловьева. – Добро, созидание, сострадание, искренняя и деятельная любовь к Родине, чувство долга – без опоры на эти принципы, о которых пишут в своих произведениях победители конкурса, человек не может состояться как личность и быть настоящим патриотом своего Отечества. Уверена, что лауреаты премии будут достойными продолжателями литературной традиции, заложенной Владимиром Максимовичем Богомоловым.

Для справки. Владимир Максимович Богомолов (1924 – 1999 гг.) – автор более 30 повестей, рассказов, сборников поэзии и сказок для детей и юношества. С ранних лет проживал в Бекетовке. Со школьной скамьи ушёл на фронт, где получил ранение. Был награжден медалью «За оборону Сталинграда». После войны жил и творил в Сталинграде – Волгограде. Трудился ответственным секретарем Волгоградской писательской организации, директором Нижне-Волжского издательства, главным редактором газеты «Волгоградская правда». Являлся лауреатом Всероссийской литературной премии «Сталинград».

Фото: предоставлено волгоградским отделением РДФ