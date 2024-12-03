Общество 03.12.2024 10:17
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03.12.2024 10:17
В минувшую субботу в Волгограде прошло научное шоу для всей семьи «РУСАЛ фестивAL#НАУКА». Гостями познавательных выходных стали школьники и их родители – именно они стали главными героями интерактивных площадок, мастер-классов и увлекательных экспериментов.
Зоны активностей встречали волгоградцев прямо в фойе ДК Тракторозаводского района, а затем уже в зрительном зале начался научный праздник, который в Год семьи было решено провести под девизом «Проведи научные выходные всей семьей».
Попасть на фестиваль могли все желающие, а заодно в очередной раз убедиться в том, что наука — это не скучно. Например, надев шлем виртуальной реальности, юные волгоградцы смогли погрузиться в космическое или океаническое пространства, а в VR-очках пройти над бездной между небоскребами.
В зонах киберспорта ребята соревновались между собой в виртуальной стрельбе из лука и самых настоящих танцах перед камерой, считывающей движения.
Старшеклассники бесстрашно входили в роль хирургов и пробовали управлять инструментами для лапароскопической операции. А еще можно было изучить расположение органов человека на манекене, испытать себя в управлении квадрокоптером и конструировании инженерных устройств.
Вне конкуренции на фестивале науки был бионический пес Боксит – четвероногий робот шустро передвигался на своих крепких лапах и выполнял различные команды, смело подбегал к ребятам и даже позволял себя погладить.
– Все очень понравилось, – поделилась волгоградка Светлана, пришедшая на фестиваль вместе с двумя сыновьями. – Мой старший сын заканчивает 9 класс, ему надо определяться с выбором будущей профессии. Поэтому узнав о фестивале, я не могла его пропустить. А младший сын просто в восторге от всего, хотел все попробовать.
Директор Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ Александр Белотелов подчеркнул, что такие научные фестивали стали доброй традицией компании. Их цель – донести до детей и взрослых новейшие достижения науки и техники.
– Главная задача фестиваля – просветительская: она состоит в том, чтобы прививать интерес молодежи к техническим профессиям, показать ребятам интересные научные эксперименты на грани магии, увлечь их техническими науками и, быть может, впоследствии они свяжут свое будущее с наукой и производством, – отметил Александр Белотелов. – Нам важно, что в Год семьи на фестиваль пришли не только заводчане, но и жители всего города, чтобы провести этот выходной познавательно и всей семьей.
Завершился фестиваль эффектным шоу на сцене ДК, в ходе которого ведущие продемонстрировали физические и химические эксперименты. Всего разнообразные площадки мероприятия за эти выходные, по данным организаторов, посетило более двух тысяч волгоградцев.
Фото: Дмитрий Панин
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