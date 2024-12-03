Общество

Киберспорт, робопес, квадрокоптеры: научный фестиваль прошел в Волгограде

Общество 03.12.2024 10:17
0
03.12.2024 10:17


В минувшую субботу в Волгограде прошло научное шоу для всей семьи «РУСАЛ фестивAL#НАУКА». Гостями познавательных выходных стали школьники и их родители – именно они стали главными героями интерактивных площадок, мастер-классов и увлекательных экспериментов.  
Зоны активностей встречали волгоградцев прямо в фойе ДК Тракторозаводского района, а затем уже в зрительном зале начался научный праздник, который в Год семьи было решено провести под девизом «Проведи научные выходные всей семьей».

Попасть на фестиваль могли все желающие, а заодно в очередной раз убедиться в том, что наука — это не скучно. Например, надев шлем виртуальной реальности, юные волгоградцы смогли погрузиться в космическое или океаническое пространства, а в VR-очках пройти над бездной между небоскребами.

В зонах киберспорта ребята соревновались между собой в виртуальной стрельбе из лука и самых настоящих танцах перед камерой, считывающей движения.

Старшеклассники бесстрашно входили в роль хирургов и пробовали управлять инструментами для лапароскопической операции. А еще можно было изучить расположение органов человека на манекене, испытать себя в управлении квадрокоптером и конструировании инженерных устройств.  

Вне конкуренции на фестивале науки был бионический пес Боксит – четвероногий робот шустро передвигался на своих крепких лапах и выполнял различные команды, смело подбегал к ребятам и даже позволял себя погладить.
Все очень понравилось, – поделилась волгоградка Светлана, пришедшая на фестиваль вместе с двумя сыновьями. – Мой старший сын заканчивает 9 класс, ему надо определяться с выбором будущей профессии. Поэтому узнав о фестивале, я не могла его пропустить. А младший сын просто в восторге от всего, хотел все попробовать.

Директор Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ Александр Белотелов подчеркнул, что такие научные фестивали стали доброй традицией компании. Их цель – донести до детей и взрослых новейшие достижения науки и техники.
– Главная задача фестиваля – просветительская: она состоит в том, чтобы прививать интерес молодежи к техническим профессиям, показать ребятам интересные научные эксперименты на грани магии, увлечь их техническими науками и, быть может, впоследствии они свяжут свое будущее с наукой и производством, – отметил Александр Белотелов. – Нам важно, что в Год семьи на фестиваль пришли не только заводчане, но и жители всего города, чтобы провести этот выходной познавательно и всей семьей.

Завершился фестиваль эффектным шоу на сцене ДК, в ходе которого ведущие продемонстрировали физические и химические эксперименты. Всего разнообразные площадки мероприятия за эти выходные, по данным организаторов, посетило более двух тысяч волгоградцев.
Фото: Дмитрий Панин

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.12.2024 13:27
Общество 03.12.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2024 13:10
Общество 03.12.2024 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.12.2024 12:31
Общество 03.12.2024 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2024 11:49
Общество 03.12.2024 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2024 10:01
Общество 03.12.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2024 08:53
Общество 03.12.2024 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2024 08:23
Общество 03.12.2024 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2024 07:58
Общество 03.12.2024 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2024 22:11
Общество 02.12.2024 22:11
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2024 19:25
Общество 02.12.2024 19:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2024 15:48
Общество 02.12.2024 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2024 15:21
Общество 02.12.2024 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2024 14:19
Общество 02.12.2024 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2024 13:29
Общество 02.12.2024 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2024 12:55
Общество 02.12.2024 12:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:15
Глава региона продлил полномочия замов Бахина и ДорждееваСмотреть фотографии
14:04
Прокуратура запросила 9 лет «строгача» для задавившего школьниц водителя «Нивы»Смотреть фотографии
14:01
«Ростелеком» определит лучших региональных ИТ-журналистов и блогеровСмотреть фотографии
13:49
Житель Воронежа упал с балкона дома-высотки в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде электросамокаты поставят на место: гордума примет новые правила благоустройстваСмотреть фотографии
13:10
Большая награда из культурной столицы приехала в ВолгоградСмотреть фотографии
12:45
В хуторе под Волгоградом сгорела легковушка вместе с гаражомСмотреть фотографии
12:39
Андрей Бочаров продлил полномочия заместителя-орденоносцаСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом осудили наркодилеров за попытку сбыть 5 кг мефедронаСмотреть фотографии
12:02
«Ротор» ушёл в отпуск до 12 январяСмотреть фотографии
11:49
Под Волгоградом предприятие нахимичило 260 кг сливок и молокаСмотреть фотографии
11:32
Заработки водителей-курьеров в Волгограде достигли 130 тысяч в месяцСмотреть фотографии
10:59
Заболеваемость COVID-19 рухнула в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:49
Минобороны изменило порядок назначения выплат военнымСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде «Лада» снесла пешехода у собора Александра НевскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
Киберспорт, робопес, квадрокоптеры: научный фестиваль прошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:08
Под Волгоградом иномарка врезалась на трассе в самосвалСмотреть фотографии
10:05
В станице под Волгоградом за одну ночь сгорели два домаСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде пропал 77-летний пенсионер с провалами в памятиСмотреть фотографии
09:44
В УФСИН подтвердили смерть арестанта, избившего под Волгоградом участника СВОСмотреть фотографии
09:41
Начальника энергоснабжающей организации осудят за взятки под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:53
Волгоградку оштрафовали за домашнюю торговлю нижним бельемСмотреть фотографии
08:23
162 тысячи жителей Волгоградской области признали инвалидамиСмотреть фотографии
07:58
В Михайловке назначили комиссию после скандала с детской площадкойСмотреть фотографии
06:29
Служебные квартиры депутатов Волгоградской облдумы остались без ремонтаСмотреть фотографии
22:11
Небольшой снег пообещали в Волгоградской области 3 декабряСмотреть фотографии
21:31
V102.RU: стала известна причина смерти избившего участника СВО в Волжском арестованногоСмотреть фотографии
20:51
Волгоградские ватерполисты с двух побед стартовали в розыгрыше СуперлигиСмотреть фотографии
20:29
Житель Волгоградской области угнал и разбил машину бывшей женыСмотреть фотографии
19:48
В Волго-Ахтубинской пойме построили 74 ВПССмотреть фотографии
 