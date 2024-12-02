Небольшой снег пообещали в Волгоградской области 3 декабря





В некоторых районах Волгоградской области 3 декабря может пройти небольшой снег. Об этом сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, ссылаясь на информацию Волгоградского ЦГМС.

Местами ожидается туман, изморозь, на дорогах – гололедица. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах -2...-7º; а днём - от +1 до -4º.

Сегодня, 2 декабря, в Волгограде также прошел небольшой снег. Но осадки выпали не везде. Больше всего – в Тракторозаводском районе, но он быстро растаял.