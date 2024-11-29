



В Волгограде вторые сутки продолжаются поиски 17-летнего юноши, который сбежал из больницы №15 в легкой одежде и шлепанцах. Как сообщало ИА «Высота 102» накануне, подросток не ориентируется в Волгограде.

Напомним, о розыске 17-летнего Бориса Глинского сообщили 28 ноября в ГУ МВД России по Волгоградской области. Мальчик находился на лечении в больнице №15 в Красноармейском районе, однако пропал из лечебного учреждения. Как пояснили источники информагентства, 17-летний пациент с помощью столовой ложки отогнул створку окна и пролез через решетку.

Где может находиться юноша, неизвестно. Средств связи при нем нет.

Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, в настоящее время в больнице №15 по факту самовольного ухода несовершеннолетнего проводится служебная проверка.

– Дополнительно сообщаем, что медицинской организацией по факту выявления самовольного ухода несовершеннолетнего проинформированы законные представители и органы внутренних дел, – сообщили в ведомстве.

Всех, кто может располагать какой-либо информацией о месте нахождения юноши, просят обращаться по телефонам:

Телефоны для тех, кто может располагать какой-либо информацией: