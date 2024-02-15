Управление Росприроднадзора перебралось в Волгоград из Астрахани





Из Астрахани в Волгоград в рамках реорганизации переехало управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Помимо прописки, сообщает ИА «Высота 102», госорган также сменил название на Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Управление разместилось по адресу Профсоюзная, 30 в Ворошиловском районе Волгограда. Руководителем Нижне-Волжского межрегионального управления по-прежнему является Руслан Гасанов.

Напомним, что управление Росприроднадзора осуществляет полномочия на территории Астраханской и Волгоградской областей, в Республике Калмыкия, а также в акватории Каспийского моря, примыкающей к административным границам Астраханской области и Калмыкии.

Фото: rpn.gov.ru