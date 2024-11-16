



В Волгограде и области синоптики пообещали гололедицу и туман на конец недели. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградское ЦГМС, также в регионе сохранится преобладание положительной температуры воздуха.

— 16 ноября, в субботу, в регионе ожидаются небольшие осадки, в отдельных районах умеренный мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +1...+6º, — рассказали в Волгоградском ЦГМС.

В воскресенье волгоградцев также ожидает довольно теплая погода без резких температурных колебаний.

— 17 ноября без существенных осадков. Ночью и утром туман, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…-4º. Днём температура воздуха разогреется до +1..+6º, — пояснили синоптики.