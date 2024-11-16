В Волгограде гранитные плиты у подножия Мамаева кургана обновят за 17 млн рублей





В Центральном районе Волгограда готовятся приступить к работам по ремонту площади на нижнем ярусе мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Как сообщает ИА «Высота 102», музей-заповедник «Сталинградская битва» объявил о поиске поставщика необходимых для реставрации материалов.

Согласно извещению о заключении срочного договора с единственным, но неназванным поставщиком, в ближайшее время специалистам предстоит подлатать гранитные плиты, которыми вымощена площадь, прилегающая к пр. Ленина.

Для производства работ в общей сложности специалисты планируют закупить 2,6 тыс. обработанных камней.

Отметим, на эти цели музей-заповедник готов потратить 17 млн рублей. Необходимые средства были выделены учреждению в рамках крупного пожертвования региональным фондом «Перспективное развитие Волгоградской области».

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»