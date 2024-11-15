Общество

А разве так можно? Ноу-хау от коммунальщиков Ерзовки обескуражило жителей поселка

Общество 15.11.2024 20:00
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15.11.2024 20:00



Жители поселка Ерзовка в Волгоградской области пытаются добиться разъяснений от местных коммунальщиков по поводу надежности ремонтных работ, которые они провели по ликвидации порыва на трубе холодного водоснабжения. Как сообщила V102.RU жительница Ерзовки Галина Попова, еще в мае на вводе в многоквартирный дом №3 по улице Комсомольская в 7-ом квартале произошел порыв на трубопроводе с холодной водой. Аварию ликвидировали, вот только качество ремонта до сих пор вызывает у жителей множество вопросов.

- Коммунальщики не стали раскапывать аварийную трубу и менять ее. Они просто присоединили пластиковую от нашего дома до колодца. С мая по 28 октября эта труба лежала на земле, несмотря на наши многочисленные звонки, письма и жалобы, - рассказывает пенсионерка. - Честно говоря, мы думали, что это временная труба, но, как оказалось, нет.

Обращения жителей все-таки возымели действие. Коммунальщики поместили черную пластиковую трубу в яркий кожух и привязали ее к теплотрассе. Такой поворот в решении коммунальной задачи после старта отопительного сезона обескуражил местных жителей. Пенсионерка Галина Попова даже сняла «ерзовское ноу-хау» на видео. Запись была сделана в конце октября текущего года, но, как уверяет пенсионерка, с тех пор здесь ничего не изменилось.

- Мы часто слышим прорыв, модернизация, оптимизация, инновация, улучшение качества обслуживания в коммунальной службе. Вот, хочу поделиться нашими ерзовскими инновациями, - говорит пожилая женщина. -  Привязали трубу с холодной водой к теплотрассе, сейчас же отопление идет. Они решили, что она здесь не замерзнет. 


По словам пенсионерки, жители дома сомневаются в надежности этой конструкции. Люди боятся, что в мороз они могут остаться без холодной воды. Об этом жители написали в своих обращениях в МП «Ерзовское», которое оказывает услуги холодного и горячего водоснабжения, технического водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Однако письменных ответов от коммунальщиков так и не поступило. 

- Мы обеспокоены. Разве можно в зиму оставлять вот так трубопровод с холодной водой? Где гарантия, что он не замерзнет? - задаются вопросом жители. - Если учитывать то, сколько аварий бывает зимой, мы боимся, что просто останемся без воды. Со своей стороны мы предупредили управляющую компанию и МП «Ерзовское» о своих опасениях.

Жители Ерзовки надеются, что местные власти и коммунальщики обратят внимание на эту ситуацию, возьмут ее на контроль и сделают все, чтобы не допустить аварийных ситуаций. 

Видео Галины Поповой 

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