В Волгограде прозвучит «Симфония любви» в окружении 1000 свечей





Необычное и по-настоящему завораживающее своей красотой мероприятие ждет волгоградцев 5 декабря. Музыкальное шоу Luminary, которое уже произвело сильное впечатление на жителей других регионов, добралось и до Волгограда.

Под мерцание огней 1000 свечей, которые создадут особенную атмосферу в концертном зале Волгоградской филармонии, оркестр исполнит знакомые многим саундтреки. Со сцены прозвучат «Una Mattina» Людовико Эйнауди, «Времена года. Весна» Антонио Вивальди и Макса Рихтера, «Маленький принц» Микаэла Таривердиева и другие мелодии влюбленных композиторов.





— Забудьте о повседневной суете — этот концерт станет вашим уединенным пространством для размышлений и чувств. Возьмите за руки любимого человека, или придите в одиночестве — каждый найдет в этом вечере что-то свое, важное и волнующее, — обещают организаторы.





Концерт состоится в Волгоградской филармонии 5 декабря в 18:00 (6+).