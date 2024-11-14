Общество

УФАС: в Волжском добросовестную компанию пытались включить в «черный список» поставщиков

Общество 14.11.2024 12:24
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14.11.2024 12:24


Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону антимонопольного органа, который отказался включать в реестр недобросовестных поставщиков компанию, осуществляющую работы по благоустройству в Волжском. Об этом V102.RU сообщили в УФАС России по Волгоградской области.

В УФАС поступило обращение муниципального заказчика о включении в «черный список» поставщиков информации об ООО «Лимстрой» в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на сумму 2 999 999,99 рублей.

В ходе рассмотрения обращения выяснилось, что вины подрядчика в сложившейся спорной ситуации нет. 

- УФАС установило, что заказчик сам не соблюдал условия контракта и не направлял (не представил доказательств направления) исполнителю заявки на выполнение работ с указанием их объёма, - пояснили в антимонопольной службе.

Заказчик обжаловал в арбитраже постановление УФАС об отказе внесения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. В ходе рассмотрения этого дела суд встал на сторону малого предпринимателя.

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