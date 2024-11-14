Городищенский районный суд Волгоградской области обязал местные власти расселить аварийную двухэтажку, которая из-за повреждения конструкций может обрушиться в любой момент. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Кирпичный одноподъездный жилой дом №23 по улице Гагарина в рабочем поселке Городище был построен более 50 лет назад. В нем находится 35 квартир. Постановлением администрации Городищенского городского поселения от 21.11.2018 № 544 двухэтажка была признана аварийной и подлежащей сносу. Однако срок расселения этого дома не был определен.

- Согласно техническому заключению несущие и ограждающие конструкции данного жилого дома имеют существенные повреждения, в связи с чем существует угроза их обрушения, - сообщила Черединина.

В этой связи прокуратура направила иск в суд о возложении обязанности на администрацию Городищенского района расселить жильцов этого многоквартирного дома в благоустроенные жилые помещения. Суд полностью удовлетворил требование надзорного органа, постановив расселить жильцов в течение 4 месяцев со дня вступления решения в законную силу.