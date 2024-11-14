Общество 14.11.2024 13:50 Реклама
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14.11.2024 13:50 Реклама
15 ноября в 18.30 в театре «Царицынская опера» пройдёт любимый зрителями спектакль «Евгений Онегин» П.И. Чайковского (12+). Оркестром в этот вечер будет управлять приглашённый дирижёр – заслуженный артист республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов, генеральный директор Башкирского государственного академического театра оперы и балета Александр Алексеев.
Приглашённый дирижёр Александр Алексеев интенсивно проводит репетиции с хором, солистами, оркестром волгоградского оперного театра. По его словам, коллектив «Царицынской оперы» творческий, податливый, понимает, что такое дирижёрский жест, дирижёрские задачи.
— Когда начинаешь работать с партитурой оперы «Евгений Онегин», то понимаешь насколько Петр Ильич удивительный психолог, — отметил Александр Леонидович. — Все наши человеческие проблемы сегодняшнего дня были ровно такие же,как и в XIXвеке. Композитор даёт возможность поискать в его музыке, в темпах, в штриховых обозначениях что-то новое. И вместе с коллективом театра «Царицынская опера» у нас идёт важный момент сотворчества. Когда я получил запись спектакля волгоградского театра, то был приятно удивлён тем, что постановки наших театров схожи своей основной идеей. У режиссёров и дирижёров сложилось единое мнение об этой опере, которая должна называться «Татьяна Ларина». Примечательно, что спектакле «Евгений Онегин» Башкирского театра оперы и балета тоже нет последней фразы Онегина. Татьяна стала мудрой, сделала свой выбор и всё закончилось...
Режиссёр-постановщик спектакля, главный режиссёр Большого театра Беларуси Анна Моторная предложила прочитать идею Александра Сергеевича Пушкина глазами, интонациями души и чаяниями Петра Ильича Чайковского, вскрыть чувственные, жизненные ситуации через гениальное сочинение. Художник по костюмам – известный дизайнер сценического костюма, преподаватель Белорусской государственной академии искусств Татьяна Лисовенко. Художник-постановщик, лауреат Волгоградской области, член Союза художников РФ Георгий Матевосян.
Исполнители главных партий утверждают, что каждый спектакль – это возможность прожить роль по-настоящему, с полной отдачей. Помогает в этом и сложившийся актерский ансамбль, подобранный Анной Моторной, где каждый старается точно вести свою партию.
Руслан Сигбатулин, который выйдет на сцену, утверждает, что заново для себя отрыл и произведение, и роль, которую исполнял ранее. По словам вокалиста, режиссёр показала новые грани взаимоотношений персонажей, которые заложены самим композитором. Зрители увидят более раскрытый и человечный образ главного персонажа, которого незаслуженно считают обычным светским денди, «холодным эгоистом».
Партию Татьяны первый раз на сцене «Царицынской оперы» исполнит Татьяна Баласанова. Свою героиню солистка считает трепетной, нежной и очень эмоциональной, она многое себе придумала и её страдания порой сильно преувеличены.
Ленский – Вадим Дмитров, князь Гремин – Артак Манукян, Ларина – Заслуженная артистка Российской Федерации Елена Барышева, Ольга, ее дочь – Наталья Филиппова, няня – Елена Абламская и т.д.
Напомним, «Евгений Онегин» П.И. Чайковского на сцене «Царицынской оперы» показан в четвертой интерпретации. Опера была поставлена в XX-ом театральном сезоне к юбилею А.С. Пушкина. Создатели постановки отнеслись с большим пиететом к творчеству русских классиков, при этом максимально приблизив знаковую постановку для русского оперного искусства к жизни.
Фото предоставлены пресс-службой театра.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412, erid: F7NfYUJCUneP4VSTYd3P
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