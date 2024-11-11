Общество

В Дубовке укрепили берег и благоустроили набережную

Общество 11.11.2024 20:36
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11.11.2024 20:36

 

В Дубовском районе Волгоградской области завершили работы по благоустройству городской набережной в райцентре. Как сообщает V102.RU, в текущем году работы завершены в границах улиц Московская и Кирова – вблизи дома купца Артамонова. 

Специалисты на третьем этапе выполнили берегоукрепительные работы, завершили мощение пешеходных дорожек, установили скамейки и урны, оборудовали клумбы и рокарии, а также засеяли газон и установили водоотводные лотки. Следующей весной на обновленной площади будут высажены тюльпаны. 


На первом и втором этапах, по сообщению администрации Волгоградской области, на прибрежной площади была установлена стационарная сцена с навесом, уложена тротуарная плитка и проведен водопровод. 

В дальнейшем на набережной планируют смонтировать освещение, малые архитектурные формы и ограждения смотровой площадки. 

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