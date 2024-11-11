В Дубовке укрепили берег и благоустроили набережную

В Дубовском районе Волгоградской области завершили работы по благоустройству городской набережной в райцентре. Как сообщает V102.RU, в текущем году работы завершены в границах улиц Московская и Кирова – вблизи дома купца Артамонова.

Специалисты на третьем этапе выполнили берегоукрепительные работы, завершили мощение пешеходных дорожек, установили скамейки и урны, оборудовали клумбы и рокарии, а также засеяли газон и установили водоотводные лотки. Следующей весной на обновленной площади будут высажены тюльпаны.





На первом и втором этапах, по сообщению администрации Волгоградской области, на прибрежной площади была установлена стационарная сцена с навесом, уложена тротуарная плитка и проведен водопровод.

В дальнейшем на набережной планируют смонтировать освещение, малые архитектурные формы и ограждения смотровой площадки.