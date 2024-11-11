Стартовало благоустройство ул. Чуйкова за 116 млн рублей





В Центральном районе Волгограда специалисты приступили к благоустройству ул. Чуйкова в границах от музея-панорамы «Сталинградская битва» до памятника Маршалу Рокоссовскому. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию, рабочие уже уложили порядка 500 квадратных метров тротуарной плитки на участке пешеходной дорожки у спортплощадки напротив дома №53.





В ходе реконструкции, по данным мэрии, на пешеходной зоне будут установлены новые скамейки, урны и ландшафтные светильники, а также проложен водопровод. Спуск к нижней террасе набережной также будет обновлен. Завершиться работы должны, согласно условиям контракта, не позднее апреля 2025 года.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что благоустройство участка набережной протяженностью менее километра обойдется в 116 млн рублей.

Фото: администрация Волгограда