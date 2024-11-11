Общество

Губернатор Волгоградской области по телефону поздравил с 87-летием владыку Германа

Общество 11.11.2024 10:21
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11.11.2024 10:21


Глава региона Андрей Бочаров поздравил владыку Германа с 87-летием. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, в телефонном разговоре губернатор поблагодарил митрополита за многолетнюю работу, самоотверженное служение людям, родной земле, направленную на сохранение исторической правды, духовных и культурных традиций, укрепление общественного мира и согласия.

От себя лично и от имени жителей Волгоградской области Андрей Бочаров пожелал владыке крепкого здоровья, долголетия и всех благ.

Справка. Митрополит Герман возглавлял Волгоградскую и Камышинскую епархию с января 1991 года по декабрь 2018-го. Владыка награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почёта, Дружбы народов; медалью «За заслуги перед Волгоградской областью». В 2021 году удостоен высшей награды региона — звания «Почётный гражданин Волгоградской области».

Фото: архив администрации Волгоградской области

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