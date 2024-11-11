



Перепады температуры от -8 градусов в ночное время до +7 градусов днем прогнозируются в Волгоградской области в начале новой недели. Согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, в областном центре при этом будет стабильно теплая и практически безветренная погода.

Так, до отметки -6 градусов столбики термометров опустятся в северных районах Волгоградского региона уже предстоящей ночью – с 11 на 12 ноября. При этом днем в понедельник по всей Волгоградской области ожидается от +2 до +7 градусов. Будет пасмурно, но без осадков, а скорость ветра не превысит 9 м/с.

Ночью 12 ноября ветер также будет слабым, переменных направлений, днем – 4-9 м/с. Температура воздуха днем во вторник ожидается около 2 градусов тепла по северу региона и до +7 градусов на южных направлениях. В Волгограде прогнозирует днем до +5 градусов.

В ночь на 13 ноября в северных районах Волгоградской области похолодает до -8 градусов в ночное время. При этом ветер будет по-прежнему слабым, а днем в среду столбики термометров в Волгоградской области поднимутся до отметок от +2 градусов до +7.